„Ausnahmezustand“ in Gladbach „Kleiner Rabe“ und Bier-Yoga begeistern auf Kirmes Jörg Niebergall 16.08.2026, 15:30 Uhr

i Als der überdimensionale „Kleine Rabe Socke“ bei der Gladbacher Kirmes endlich am Kirmesbaum hängt, ist es mit der Zurückhaltung vorbei. Bei einigen Mitgliedern des Kirmesjahrgangs kullern sogar ein paar Freudentränen. Jörg Niebergall

Den Gladbacher Kirmesbaum schmückt in diesem Jahr ein ganz besonderer Kinderbuchheld. Mit viel Liebe zum Detail gestaltet, thront der „Kleine Rabe Socke“ über den Kirmesbesuchern. Auch besondere sportliche Einlagen verzückten die Partymeute.

Geschafft! Als der überdimensionale Kinderbuchheld „Kleiner Rabe Socke“ endlich am Gladbacher Kirmesbaum hängt, war es mit der Zurückhaltung vorbei. Bei einigen Mitgliedern des Kirmesjahrgangs kullerten sogar ein paar Freudentränen. Kein Wunder, schließlich hatten die Jungs und Mädels um das Präsidentenpaar Franziska Knesper und Luca Forinito unzählige Stunden investiert, um „Socke" aus Tausenden Papierblumen entstehen zu lassen.







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