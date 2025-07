Was 2018 mit einem Leserbrief von Gunter Jung an unsere Zeitung begann, ist heute ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt. Im Jahr 2022 wurde der Kleine Wäller Vitalparcours feierlich eröffnet. Die drei Nachbargemeinden Hardert, Rengsdorf und Bonefeld haben gemeinsam den alten Trimm-dich-Pfad neu belebt und in einen modernen Mehrgenerationen-Fitness-Rundweg verwandelt mit Einstiegsmöglichkeiten in allen drei Orten. Das Gemeinschaftsprojekt läuft unter dem Namen „Harebo“, einer Abkürzung der drei Ortsnamen.

i Philipp Hildebrandt am Ruderzug mit Gewichten Charley Burke

Insgesamt stehen nun 15 Fitnessgeräte, verteilt über die drei Gemeinden, zur Verfügung, an denen sich Besucher sportlich betätigen können. „Eine Gemeinde allein hätte das nicht stemmen können. Es hat so ein gemeinsames Projekt zwischen drei Gemeinden mit einem Ziel bisher noch nie gegeben“, betont Projektleiter Gunter Jung. Besonders freut er sich über die breite Unterstützung durch regionales Sponsoring. Zahlreiche ortsansässige Unternehmen haben sich engagiert und zur Finanzierung der Geräte beigetragen. „Das ist wirklich großartig, Firmen aus der Region, die sich für das gesellschaftliche Miteinander einsetzen“, lobt Marc Dillenberger, Ortsbürgermeister von Rengsdorf, der das Projekt ebenfalls begleitet hat.

i Philipp Hildebrandt am Multifunktionstrainer zwischen Rengsdorf und Hardert Charley Burke

Auch Claudia Runkel, Ortsbürgermeisterin von Bonefeld, ist seit den Anfängen dabei und zeigt sich begeistert. „Die Geräte werden stark genutzt, egal wann ich vorbeikomme, hier ist immer etwas los.“ Der Parcours richtet sich an alle Generationen. „Wir haben auch Geräte zur Förderung der Feinmotorik, die besonders gut für ältere Menschen geeignet sind. Viele Stationen sind zudem barrierefrei erreichbar, auch mit Rollator oder Rollstuhl“, erklärt Projektleiter Jung. „Ob für Seniorinnen und Senioren, die sich fit halten möchten, oder für junge Menschen, die nicht ins Fitnessstudio gehen können, hier findet jeder etwas Passendes.“

Unsere Zeitung hat den Kleinen Wäller Vitalparcours genauer unter die Lupe genommen. Gemeinsam mit dem sportbegeisterten Outdoor-Fitness-Fan Philipp Hildebrandt wurde der Parcours getestet mit dem Ziel, herauszufinden, ob die Geräte halten, was sie versprechen.

i Outdoor-Fitness-Fan Philipp Hildebrandt testet den Rudertrainer. Charley Burke

1. Rudertrainer

Dieses Gerät simuliert die Bewegung eines echten Ruderbootes. „Definitiv nicht so leicht, wie es aussieht“, sagt Hildebrandt. Die Zugbewegung beansprucht Rücken, Schultern, Arme und den Rumpf intensiv. „Man merkt sofort, wie effektiv das Training ist, gerade für die Körpermitte.“

2. Multifunktionstrainer zwischen Rengsdorf und Hardert

An diesem vielseitigen Gerät können bis zu 15 verschiedene Übungen durchgeführt werden, darunter Klimmzüge, Ruderzüge, Crunches, Rückenstrecker, Dips, Seitbeugen und Dehnübungen. „Hier kann man sich richtig auspowern“, so Hildebrandt „Das ist ein echtes Allround-Gerät, man kann nahezu alle Muskelgruppen ansprechen, sei es Oberkörper oder Beine.“

3. Ruderzug mit Gewichten

Beim Ruderzug kommen gezielt Gewichte zum Einsatz. Drei unterschiedliche Belastungsstufen stehen zur Auswahl, die je nach Trainingsziel einzeln oder kombiniert verwendet werden können. „Ein gutes Krafttraining für die Arme“, so Hildebrandt. „Die Gewichte sind sinnvoll abgestuft, ideal für Einsteiger und Fortgeschrittene.“

4. Multifunktionsgerät in Bonefeld

Diese Station bietet mit bis zu 17 Übungsmöglichkeiten ein besonders breites Spektrum. Trainiert werden können gezielt Schultern, Bizeps, Brust, Trizeps sowie Bein- und Rumpfmuskulatur. „Das ist mein Favorit“, sagt Hildebrandt. „Durch die Vielzahl an Übungen kann man hier wirklich ein Ganzkörpertraining absolvieren, abwechslungsreich und effektiv.“

i Philipp Hildebrandt am Multifunktionstrainer in Bonefeld Charley Burke

Alle getesteten Geräte überzeugten im Praxiseinsatz. Philipp Hildebrandt zeigt sich rundum zufrieden: „Ich komme auf jeden Fall wieder, die Geräte sind vielseitig, die Umgebung ist top, und dass das Ganze kostenlos zugänglich ist, ist ein echtes Plus.“ Ob jung oder alt, ob sportlich oder eher gemütlich – im Kleinen Wäller Vitalparcours findet jeder eine passende Trainingsmöglichkeit.