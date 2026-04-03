Brauchtum zu Ostern
„Klapperjungen“ sind wieder in Linz unterwegs
Osterklappern in Linz 2026
Osterklappern in Linz 2026
Heinz-Werner Lamberz

Das „Klappern“ zu Ostern hat in Linz Tradition: Mit Holzklappern laufen die Menschen zu bestimmten Uhrzeiten durch die Straßen und ersetzen so die Kirchenglocken, die jährlich zu Ostern, so der kirchliche Glauben, nach Rom fliegen.

Lesezeit 1 Minute
Das Osterklappern, welches in Linz über eine lange Tradition verfügt, ist bei den echten Linzern ein Muss. Am Karfreitag und Karsamstag schweigen die Glocken, aus diesem Grund haben vor langer Zeit die Menschen einen Ausweg gesucht, wichtige Zeiten im Tagesablauf kenntlich zu machen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren