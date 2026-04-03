Brauchtum zu Ostern „Klapperjungen“ sind wieder in Linz unterwegs Creativ Picture 03.04.2026, 16:00 Uhr

i Osterklappern in Linz 2026 Heinz-Werner Lamberz

Das „Klappern“ zu Ostern hat in Linz Tradition: Mit Holzklappern laufen die Menschen zu bestimmten Uhrzeiten durch die Straßen und ersetzen so die Kirchenglocken, die jährlich zu Ostern, so der kirchliche Glauben, nach Rom fliegen.

Das Osterklappern, welches in Linz über eine lange Tradition verfügt, ist bei den echten Linzern ein Muss. Am Karfreitag und Karsamstag schweigen die Glocken, aus diesem Grund haben vor langer Zeit die Menschen einen Ausweg gesucht, wichtige Zeiten im Tagesablauf kenntlich zu machen.







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