Rückblick auf den Herbst Klageverfahren sorgt in VG Puderbach für Unsicherheit Lars Tenorth 09.01.2026, 06:00 Uhr

i Hier führt Volker Mendel (rechts) seinen Nachfolger Sven Schür in das Amt des Puderbacher VG-Bürgermeisters ein. Lars Tenorth

Der ehemalige Puderbacher VG-Bürgermeister Volker Mendel führte im Dezember Sven Schür als seinen Nachfolger ein. Aufgrund des Klageverfahrens, für das weiterhin kein Verhandlungstermin feststeht, gibt es weiterhin Ungewissheiten.

Das Klageverfahren gegen das Wahlergebnis der Puderbacher VG-Bürgermeisterwahl sorgt weiterhin für Unsicherheit. Während Anfang September noch keine Klarheit darüber geherrscht hatte, gab es dagegen einige Wochen später Gewissheit, dass das Klageverfahren keine aufhebende Wirkung hat.







Artikel teilen

Artikel teilen