Klageverfahren sorgt in VG Puderbach für Unsicherheit

Der ehemalige Puderbacher VG-Bürgermeister Volker Mendel führte im Dezember Sven Schür als seinen Nachfolger ein. Aufgrund des Klageverfahrens, für das weiterhin kein Verhandlungstermin feststeht, gibt es weiterhin Ungewissheiten.
Lesezeit 3 Minuten
Das Klageverfahren gegen das Wahlergebnis der Puderbacher VG-Bürgermeisterwahl sorgt weiterhin für Unsicherheit. Während Anfang September noch keine Klarheit darüber geherrscht hatte, gab es dagegen einige Wochen später Gewissheit, dass das Klageverfahren keine aufhebende Wirkung hat.