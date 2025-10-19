Erste Klangnacht „Klänge, die die Seele berühren“ erschallen in Engers Jörg Niebergall 19.10.2025, 13:00 Uhr

i Klaus Mäurer (Gitarre) und Jutta Allmann (Handpan): Insgesamt 16 Künstler musizierten gemeinsam, im Duett oder solo bei der Klangnacht. Jörg Niebergall

Unter dem Motto „Klänge, die die Seele berühren“ hatten das „Heinrich-Haus Kultur & Freizeit“ und Musikerin Jutta Allmann zur Klangnacht in die Kapelle des Heinrich-Hauses in Engers geladen. 16 Musiker präsentieren Musik zum Lauschen und Mitfühlen.

