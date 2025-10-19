Unter dem Motto „Klänge, die die Seele berühren“ hatten das „Heinrich-Haus Kultur & Freizeit“ und Musikerin Jutta Allmann zur Klangnacht in die Kapelle des Heinrich-Hauses in Engers geladen. 16 Musiker präsentieren Musik zum Lauschen und Mitfühlen.
Der Kirchenraum der Kapelle des Heinrich-Hauses hat das perfekte Ambiente für die erste Klangnacht geboten, zu der das „Heinrich-Haus Kultur & Freizeit“ gemeinsam mit der Musikerin Jutta Allmann am Samstagabend unter dem Motto „Klänge, die die Seele berühren“ eingeladen hatte.