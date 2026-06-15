Sie sollen Räume zum Spielen, Basteln, Entdecken, Lernen und Lachen werden: Die evangelische Kita Waldwichtel in Hardert hat einen Anbau bekommen, der feierlich eingeweiht wurde – mit Gästen aus der Politik.
Lesezeit 1 Minute
Mit einer Feierstunde und einem bunten Familiennachmittag wurde die Erweiterung der evangelischen Kita Waldwichtel in Hardert offiziell eingeweiht. VG-Bürgermeister Pierre Fischer begrüßte die Gäste und richtete sich besonders an die Kinder: „Für euch sind das neue Räume zum Spielen, Basteln, Entdecken, Lernen und Lachen.