Räume zum Spielen und Lernen
Kita Waldwichtel in Hardert feiert ihren neuen Anbau
Der neue Anbau der evangelischen Kita Waldwichtel: Mit einem Familiennachmittag wurde er offiziell eingeweiht.
Der neue Anbau der evangelischen Kita Waldwichtel: Mit einem Familiennachmittag wurde er offiziell eingeweiht.
Jörg Niebergall

Sie sollen Räume zum Spielen, Basteln, Entdecken, Lernen und Lachen werden: Die evangelische Kita Waldwichtel in Hardert hat einen Anbau bekommen, der feierlich eingeweiht wurde – mit Gästen aus der Politik.

Lesezeit 1 Minute
Mit einer Feierstunde und einem bunten Familiennachmittag wurde die Erweiterung der evangelischen Kita Waldwichtel in Hardert offiziell eingeweiht. VG-Bürgermeister Pierre Fischer begrüßte die Gäste und richtete sich besonders an die Kinder: „Für euch sind das neue Räume zum Spielen, Basteln, Entdecken, Lernen und Lachen.

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