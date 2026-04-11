Über 1 Million Euro eingespart
Kita Waldbreitbach wird feierlich eingeweiht
Die feierliche Einweihung der Kita Mutter Rosa in Waldbreitbach: Viele Beteiligte und Unterstützer feierten den Abschluss des Pr
Die feierliche Einweihung der Kita Mutter Rosa in Waldbreitbach: Viele Beteiligte und Unterstützer feierten den Abschluss des Projekts.
Justin Buchinger

Schon im Januar konnten die Kinder und Mitarbeiter der Kita Mutter Rosa in Waldbreitbach in den fertiggestellten Neubau ziehen. Nun wurde das Gebäude feierlich eingeweiht. Ein Erfolg sind dabei auch die Baukosten.

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„Man ist nie zu klein, um großartig zu sein“, sagte Monika Kukla, Bürgermeisterin von Waldbreitbach zu Beginn ihrer Grußworte bei der feierlichen Einweihung der katholischen Kindertagesstätte Mutter Rosa. Mitarbeiter der Kita, Beteiligte und Unterstützer, Vertreter der Politik und des Trägers, der Katholischen Kita gGmbh, feierten diesen Schritt gemeinsam.

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