Vor dem Weihnachtsmarkt Kita-Kinder schmücken den Linzer Weihnachtsbaum Creativ Picture 26.11.2025, 16:00 Uhr

i In Linz haben die Kleinen den Weihnachtsbaum geschmückt. Heinz-Werner Lamberz

Bevor es am Wochenende mit dem Weihnachtsmarkt in Linz so richtig festlich wird, haben die Kita-Kinder jetzt schon mal die „Vorarbeit“ geleistet.

Wo ein Licht ausgeht, geht auch wieder eins an. Da die Winterzeit schon früh die Dunkelheit bringt, wollten die Kinder der beiden Kindertagesstätten „Strünzer Pänz“ und „Am Schwimmbad“ dem entgegenwirken. Mit guter Laune und der Unterstützung des Linzer Bauhofs brachten die Kinder die selbst gebastelten Sterne, Lichter, Lebkuchenmännchen und Schleifen an der großen Edeltanne an, die seit einigen Tagen vor dem Linzer Rathaus steht.







