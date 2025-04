In der Kita in Irlich herrscht draußen gerade große Leere: Fast alle Spielgeräte mussten wegen Sicherheitsbedenken abgebaut werden. Doch die Gemeinschaft aus Kinder, Erzieher und Eltern hat sich etwas einfallen lassen.

Not macht eben doch erfinderisch. Davon können Kinder, Erzieher und Eltern der katholischen Kindertagesstätte St. Peter und Paul in Irlich nun ein Lied singen. Nachdem nahezu alle Spielgeräte auf dem Außengelände in die Jahre gekommen waren und wegen Sicherheitsbedenken abgebaut werden mussten, herrschte dort erst einmal gähnende Leere. Zwischenzeitlich musste das Spielen draußen sogar ganz eingestellt werden, weil das Außengelände gesperrt wurde.

Da war gute Rat erst einmal teuer. Der Ankauf neuer Spielgeräte hätte das aktuelle Budget des Fördervereins bei Weitem überschritten. Doch Elternausschuss, Eltern, Förderverein, Erzieher und natürlich auch die Kinder machten sich Gedanken, wie es weitergehen könnte. Sie planten ein neues Außengelände, stellten die Aktion unter das Motto „Wir segeln als Piraten zu unserem Traumspielplatz“ und suchten nach finanziellen Lösungen.

i Noch ist das Außengelände der Kita nahezu leer. Jörg Niebergall

Als sich die Else-Schütz-Stiftung aus Montabaur der Sache annahm, sah man vonseiten der Kita zumindest einmal Land in Sicht. Da sich auch der Träger, die katholische KiTa-GmbH in Koblenz, an den Kosten beteiligte, war das gesteckte Ziel eigentlich schon in Reichweite.

Jetzt rühren auch der Förderverein und der Elternausschuss die Werbetrommel, damit die Mädchen und Jungen vielleicht bereits im Sommer wieder Open-Air unterwegs sein und auf dem Krippenspielgerät, der Wasserspielanlage oder anderen Einrichtungen ihren Spaß haben können. Spendenboxen wurden aufgestellt, eine Schuh-Aktion ins Leben gerufen und am Samstag, 10. Mai, soll im ganzen Ort ein Garagenflohmarkt stattfinden.

„Über eine Unterstützung zur Erfüllung unsere Wünsche würden wir uns sehr freuen.“

Kita-Leiterin Maja Weber

Kita-Leiterin Maja Weber ist jedenfalls zuversichtlich, dass bald Vollzug gemeldet werden kann. „Das Umsetzen des Projektes verbessert nicht nur die Spielmöglichkeiten und fördert damit die Entwicklung unserer Kinder, sondern unterstützt auch den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit“, so Weber, die seit Oktober 2024 in Irlich tätig ist: „Über eine Unterstützung zur Erfüllung unsere Wünsche würden wir uns sehr freuen.“