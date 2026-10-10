Stiftung entstand in Neuwied
Kirstins Vermächtnis: Spenden treiben Krebsforschung an
Kirstin Diehl starb im Alter von nur 25 Jahren an Krebs.
Kirstin Diehl starb im Alter von nur 25 Jahren an Krebs.
Gerd Diehl

Gerd und Gerda Diehl aus Neuwied gründeten eine Stiftung für Kinderkrebsforschung, nachdem ihre Tochter Kirstin 1997 an Krebs verstarb. Inzwischen liegt der Sitz der Stiftung in Heidelberg – doch Kirstins Vermächtnis kann sich sehen lassen.

Lesezeit 3 Minuten
Eine Million Euro: Diese Zahl lässt Neuwieder Gerd und Gerda Diehl vor allem an einen Menschen denken, an ihre Tochter Kirstin. Als bei der fünften Vorstandssitzung der „KiTZ-Stiftung im Andenken an Kirstin Diehl“ in Heidelberg Bilanz gezogen wird, geht es deshalb um weit mehr als um Spendengelder und Jubiläen.
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