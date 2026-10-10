Gerd und Gerda Diehl aus Neuwied gründeten eine Stiftung für Kinderkrebsforschung, nachdem ihre Tochter Kirstin 1997 an Krebs verstarb. Inzwischen liegt der Sitz der Stiftung in Heidelberg – doch Kirstins Vermächtnis kann sich sehen lassen.
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Eine Million Euro: Diese Zahl lässt Neuwieder Gerd und Gerda Diehl vor allem an einen Menschen denken, an ihre Tochter Kirstin. Als bei der fünften Vorstandssitzung der „KiTZ-Stiftung im Andenken an Kirstin Diehl“ in Heidelberg Bilanz gezogen wird, geht es deshalb um weit mehr als um Spendengelder und Jubiläen.