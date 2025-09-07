Mächtig Partystimmung bieten Micha von der Rampe und DJ Markus Deluxe auf der After-Markt-Mallorca-Party. Das ist nicht der einzige Höhepunkt an den Kirmestagen in Straßenhaus.

Wenn der Burschenverein Frohsinn Niederhonnefeld/Ellingen den Kirmesbaum aus dem Wald geholt hat, dann wird der traditionsgemäß vor dem Aufstellen erst einmal der Bevölkerung präsentiert. Beim Umzug durch Straßenhaus sind dann neben den Burschen unter anderem auch die Alten Burschen, der Ex-Fidel-Club sowie die Schützen der SSG Honnefeld mit von der Partie. Das Schmücken der Fichte übernehmen wie immer die Maimädchen.

Verschiedene Höhepunkte

i Viele Zuschauer verfolgen das Aufstellen des Kirmesbaumes. Jörg Niebergall

Schon am Donnerstag hatte das Kirmesspektakel mit dem Jahrsfelder Markt seinen Anfang genommen, Höhepunkt des ersten Tages war dabei neben der Kinderdisco zweifellos die After-Markt-Mallorca-Party mit Micha von der Rampe und DJ Markus Deluxe. Mächtig Partystimmung aber war auch beim Auftritt der Coverband Daily Friday am Samstag im Festzelt angesagt. Gefeiert wurde bis in den frühen Morgen. Vier Tage lang war auch der Rummelplatz inklusive des Biergartens in der Dorfmitte gut besucht.