i Das Kirmespaar Kim Schumann und Fynn Hoffmann und die Kirmesgesellschaft haben auf der Veranstaltung viel Spaß. Jörg Niebergall

Es könnte schlechtere Mitfahrgelegenheiten geben. Nach dem Gottesdienst in der Filialkirche St. Wendelinus Kleinmaischeid zog der Tross von Kirmesgesellschaft, Spielmannszug Kleinmaischeid und zahlreichen Fahrradkindern auch am aktuellen Kirmespaar Kim Schumann und Fynn Hoffmann vorbei. Die beiden hatten es sich in einer Schaufel auf zwei antiken Stühlen bequem gemacht und schlossen sich dann dem Umzug zum Dorfgemeinschaftshaus an.

Gottesdienst und Kranzniederlegung

i Die Fahrradkinder machten sich schick, ihre Räder waren auch in den passenden Farben geschmückt. Jörg Niebergall

Dort wurde die Eierkrone am Kirmesbaum befestigt und der Kirmesspruch verlesen, bevor dann drinnen und draußen vor der Halle der traditionelle Frühschoppen startete. Bereits am Samstag hatte die Coverband „Life off“ dort, in der nicht ganz ausverkauften Location, für mächtig viel Partystimmung gesorgt. Nun folgen noch ein Gottesdienst und die Kranzniederlegung sowie das weitere muntere Kirmestreiben, bevor es zum Abschluss wieder heißt Abschied nehmen von „Bruder Kirmes“.