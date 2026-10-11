Kirmes in Linkenbach Kirmespaar im Fokus: Linkenbacher feiern Band Sidewalk Jörg Niebergall 11.10.2026, 14:00 Uhr

i Angeführt vom Kirmespaar Nele Aadam und Joshua Mohr legten sich die Kirmesmacher mächtig ins Zeug. Jörg Niebergall

Mittendrin sind das Kirmespaar Nele Aadam und Joshua Mohr und genießen die ausgelassene Partystimmung. Beim Feiermarathon sorgt unter anderem die Coverband Sidewalk für gute Laune. Am Montag steht ein würdiger Abschluss des Kirmesprogramms an.

Wer kräftig feiern will, braucht Platz. Und wer die Coverband Sidewalk verpflichtet, sollte beim Festzelt nicht kleckern, sondern klotzen. Die Kirmesgesellschaft Linkenbach hatte deshalb gleich eine Nummer größer bestellt. Beim dreitägigen Feiermarathon vom 10.







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