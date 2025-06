Das Schlagen der Kirmesbäume wird bei der Segendorfer Kirmes in gemütlicher Runde gefeiert. In diesem Jahr gesellten sich besondere Gäste zu den Burschen und den Alten Burschen.

Es ist stets einer der Höhepunkte, wenn sich die Burschen, Alten Burschen und zahlreiche Gäste hoch droben in Monrepos an der „Lauseich“ treffen und dann in gemütlicher Runde das Schlagen der Kirmesbäume feiern. Neben Oberbürgermeister Jan Einig hatten auch erstmals Fürst Maximilian zu Wied und der neue Ortsvorsteher Dieter Bleidt ihren Spaß in der lockeren Runde.

Die Alten Burschen hatten für gekühlte Getränke und leckeren Fleischkäse gesorgt. Die gute Stimmung hatten alle Teilnehmer einfach mitgebracht, ob beim Small Talk oder beim gemeinsamen Singen des Burschenliedes.

i Getroffen wird sich traditionell in Monrepos an der „Lauseich“. Jörg Niebergall

Das anschließende Baumaufstellen lief wie am Schnürchen. Gefeiert wurde hoch droben im Parkwald mit viel Musik und bester Stimmung.

Beim Festumzug durch den Ort stand das Maikönigspaar Jana Krautwurst und Tom Schmidt im Mittelpunkt. Mit dem Speck- und Eiersammeln und dem Eieressen am Dienstag klingt die Segendorfer Kirmes langsam aus.