Fest beginnt im Gemeindewald Kirmesauftakt in Hausen: Der Baum steht! Jörg Niebergall 21.09.2026, 10:00 Uhr

i Und so trafen sich die Mitglieder des Burschen- und Mädchenvereins droben zwischen den Bäumen – bestens verstärkt durch Vorgänger, Nachfolger und jede Menge helfende Freunde. Jörg Niebergall

Hausen feiert: Gemeinsam stemmten Helfer den Auftakt der Kirmes und sorgten für beste Stimmung. Bis Montag locken Fackelumzug, Livemusik und Familientag.

Wenn das kein gelungener Auftakt war: Bevor in Hausen die Kirmes richtig Fahrt aufnehmen konnte, musste erst einmal das wichtigste Utensil aus dem Wald ins Dorf gebracht werden. So trafen sich die Mitglieder des Burschen- und Mädchenvereins zwischen den Bäumen – bestens verstärkt durch Vorgänger, Nachfolger und viele helfende Freunde.







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