Fest beginnt im Gemeindewald
Kirmesauftakt in Hausen: Der Baum steht!
Und so trafen sich die Mitglieder des Burschen- und Mädchenvereins droben zwischen den Bäumen – bestens verstärkt durch Vorgänge
Und so trafen sich die Mitglieder des Burschen- und Mädchenvereins droben zwischen den Bäumen – bestens verstärkt durch Vorgänger, Nachfolger und jede Menge helfende Freunde.
Jörg Niebergall

Hausen feiert: Gemeinsam stemmten Helfer den Auftakt der Kirmes und sorgten für beste Stimmung. Bis Montag locken Fackelumzug, Livemusik und Familientag.

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Wenn das kein gelungener Auftakt war: Bevor in Hausen die Kirmes richtig Fahrt aufnehmen konnte, musste erst einmal das wichtigste Utensil aus dem Wald ins Dorf gebracht werden. So trafen sich die Mitglieder des Burschen- und Mädchenvereins zwischen den Bäumen – bestens verstärkt durch Vorgänger, Nachfolger und viele helfende Freunde.
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