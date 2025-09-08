Wenn es um die Kirmes geht, ziehen Oberradener und Niederradener an einem Strang. In beiden Ortsteilen finden Höhepunkte der Feierlichkeiten statt, wie viele Fotos zeigen.

„Zwei Ortsteile, ein Dorf, eine Kirmes“, so oder ähnlich lassen sich die Feierlichkeiten in Nieder- und Oberraden beschreiben. Beim Kirmesbaum-Zwischenstopp am Dorfgemeinschaftshaus in Niederraden wurden neben italienischen Aperitifs natürlich auch deutsche Kaltgetränke serviert. Nach geglücktem Baumaufstellen lockte der Familientag mit Fußballdarts, „Vier gewinnt“, Hüpfburg und Eiswagen auch die jüngeren Kirmesbesucher an den Platz an der Burschenhütte.

Sonntags „wanderte“ der Familientag dann in Richtung Niederraden. Kulinarisch zum Motto „Dolce Vita“: italienisches Mittagessen mit Lasagne und anderen Spezialitäten. Das Traditionsduell der beiden Fußballmannschaften auf dem Kleinspielfeld an der Grillhütte hatten übrigens die Burschen gegen die Alten Burschen mit 8:6 für sich entschieden. Fassanstich, Pokalverleihung und Kirmesparty mit DJ Dieylany hatten das beliebte Bolzplatzevent am Kirmesstart abgerundet.