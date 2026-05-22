Pfingstkirmes startet
Kirmes-Rallye begeistert Grundschulkinder in Heddesdorf
Bei der Kirmes-Rallye waren die Jungen und Mädchen aus den dritten und vierten Klassen der Grundschule Heddesdorfer Berg und der
Bei der Kirmes-Rallye waren die Jungen und Mädchen aus den dritten und vierten Klassen der Grundschule Heddesdorfer Berg und der Geschwister-Scholl-Grundschule dabei.
Jörg Niebergall

Rätselspaß vor dem Start der Pfingstkirmes: Grundschüler haben am Freitag den Kirmesplatz schon einmal erkundet und knifflige Stationen bewältigt. Eine Runde auf einem der Fahrgeschäfte sorgte für strahlende Gesichter zum Auftakt in Heddesdorf.

Lesezeit 1 Minute
Die große Kirmes-Rallye für Grundschulkinder ist traditionell der morgendliche Auftakt der Heddesdorfer Pfingstkirmes, bevor der eigentliche Festplatz am Nachmittag seine „Türen“ öffnet. Fast schon Stammgäste sind dabei die Jungen und Mädchen aus den dritten und vierten Klassen der Grundschule Heddesdorfer Berg und der Geschwister-Scholl-Grundschule.

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