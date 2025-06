Auch das traditionelle Speck- und Eiersammeln kann im Rahmen der Kirmesfeierlichkeiten so richtig Spaß machen. Der guten Laune tat auch die Umstrukturierung im Rahmen der Veranstaltung dann keinen Abbruch. Schon am ersten Kirmestag hatte DJ NB (Niklas Bungarten) im Festzelt für Partymusik gesorgt, der Samstag stand ganz im Zeichen des Dorfabends mit Vorführungen der Burschen und der Maimädchen. Der Umzug durch den Ort, sonst immer montags, mit Burschen, Alten Burschen und Ahle startete erstmals an Pfingstsonntag und wurde vom Maikönigspaar Leona Trautmann und Tino Engel angeführt. Am Abend rockte dann die Partyband „Blackhole“ die Location bis in die frühen Morgenstunden. Beim Speck- und Eieressen feierte am Montag alles in gemütlicher Runde. Wenn man ein erstes Fazit gezogen hat, dürfte sich zeigen, ob das um einen Tag verkürzte Kirmesprogramm bei den Gästen und Beteiligten angekommen ist und vielleicht so weitergeführt wird.