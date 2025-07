Mit viel Elan, Frischgezapftem und Imbiss schlugen die Burschen den Kirmesbaum hoch oben in Monrepos - ganz traditionell. Mit einem Brauch wird aber gebrochen: Statt Speck und Eiern werden diesmal Groschen gesammelt.

Das Einholen des Kirmesbaumes für die Kirmes in Niederbieber gehört sicher zu den Höhepunkten der Feierlichkeiten. Junge und alte Burschen, geladene Gäste wie Oberbürgermeister Jan Einig oder die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann und viele weitere gute Bekannte. Da entpuppt sich der Treffpunkt hoch oben in Monrepos an der Lauseiche bei Frischgezapftem und Imbiss schnell zum traditionellen feuchtfröhlichen Kirmesauftakt.

i Start in die Kirmes: Feuchtfröhliche Party an der Lauseiche nach dem Schlagen des Kirmesbaums. Jörg Niebergall

Schon am Freitag lockte der Discoabend mit DJ NB zahlreiche Besucher an, beim Auftritt der Coverband Partyexpress platzte das Festzelt fast aus allen Nähten. Beim von der Wülfersberger Blasmusik aus Gladbach begleiteten Festumzug durch den Ort stand das Maikönigspaar Lena Ehlscheid und Leon Lempp einmal mehr im Mittelpunkt. Am Montag startet rund um den Aubach das Groschensammeln der Burschen, auf das Sammeln von Speck und Eiern wird dieses Mal verzichtet. Nach dem gemeinsamen Mittagstisch heißt es dann Kirmesausklang mit Party im Festzelt.