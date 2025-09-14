Mit dem Auftritt der Coverband „Cross Section“ gaben die Macher der IBKK (Interessengemeinschaft Blocker Kirmes und Karneval) den Startschuss zu den traditionellen Kirmesfeierlichkeiten in und um das aktuell mitten in der Renovierung befindliche Bürgerhaus. Beste Partystimmung war garantiert, und wenn sich Leadsänger Thomas Josten unter die begeisterten Zuschauer mischte und mit ihnen den BAP-Klassiker „Verdamp lang her“ anstimmte, dann durfte jeder mitsingen. Die sechs Jungs von „Cross Section“ hatten auch bei ihrem zweiten Blocker Kirmes-Gastspiel jede Menge Klassiker, von Santana, Eric Clapton, Grönemeyer, Westernhagen Prince und vielen anderen Rock- und Popstars im Angebot. Der zweite Kirmestag startete mit Festhochamt und einem ausgiebigen Frühschoppen inklusive eines Konzerts der Blocker Musikanten. Höhepunkte im Nachmittagsprogramm waren der Auftritt der IBKK-Kindertanzgruppe und eine große Tombola.

i Die Gäste hatten ihren Spaß. Jörg Niebergall