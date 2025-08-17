Die Minions würde man nicht unbedingt im Kontext mit der Kirmes in Gladbach vermuten. Doch die Minions, fiktive Figuren, die durch den gleichnamigen, im Jahr 2015 erschienenen Animationsfilm bekannt geworden sind, wurden in Gladbach zum Motto.

Der Startschuss für die Kirmesfeierlichkeiten in Gladbach sieht so aus: Der aktuelle Jahrgang 2004/2005, angeführt vom Präsidentenpaar Philipp Dreiher und Leo Müller, marschiert mit der Kirmeskrone (chauffiert von Manuel Hahn und seinem Trekker), dem Jubiläumsjahrgang 84/85, dem Vorjahrgang 2003/2004, dem folgenden Jahrgang für 2026 (2005/2006) und den Wülfersberger Blasmusikanten in der Ortsmitte ein. Und dann kann die Party beginnen.

Die Minions als Motto der Kirmes

Die gelb-blauen Minions und speziell Kultfigur Bob haben es dem Jahrgang angetan und wurden kurzerhand zum Motto der Kirmes deklariert. Am Wochenende gab es dann Livemusik mit „Vinnie Cooper“, Festhochamt, Frühschoppen, Kirmesumzug, Kreiselspiele, Tombola und ein Bouleturnier. Das Programm der viertägigen Veranstaltung bot für jeden etwas. Mit Messe und Kranzniederlegung, Frühschoppen, Familientag, Freibier, dem Auftritt von Ballonkünstlerin Jenny und der Übergabe an den folgenden Jahrgang geht die Kirmes am Montag dann so langsam zu Ende.