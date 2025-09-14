Schon kurz nach dem Aufstellen des Kirmesbaumes startete der nächste Höhepunkt der Feierlichkeiten, die Kirmesgesellschaft Elgert und der örtliche Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr hatten zur „Neon-Night“ mit DJ Markus Deluxe eingeladen und freuten sich dabei über ein rappelvolles Haus. Die Stimmung war bestens, die Cocktails mehr als lecker und auch kulinarisch blieb für die Gäste beim Auftritt von „Mr Gyros“ kein Wunsch offen. Die Lichtershow inklusive einer hübsch hergerichteten Party-Location sorgte bei den Feierwilligen sowie bei den Tanzbegeisterten jedenfalls viel Anklang. Die letzten sollen erst in den frühen Morgenstunden die Partymeile verlassen haben. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Familientages, mit Frühschoppen, Kaffee und Kuchen, sowie einem Aktionsprogramm für große und kleine Kirmesbesucher mit großer Hüpfburg, XXL-Fußballdarts, Heliumballons und vielem mehr.