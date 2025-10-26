Frühschoppen am Montag Kirmes in Anhausen: Trotz Regen herrscht gute Laune Jörg Niebergall 26.10.2025, 20:00 Uhr

i Burschen und Maimädchen freuen sich nach dem erfolgreichen Baumaufstellen. Jörg Niebergall

Ein großer Höhepunkt auf der Kirmes in Anhausen ist der Auftritt der Coverband Kontrollverlust. Für weitere musikalische Untermalung sorgt ein Verein aus Leutesdorf.

. Es ist geschafft! Mit dem Aufstellen des Kirmesbaumes am Samstagnachmittag gaben die gut gelaunten Burschen und Maimädchen in Anhausen trotz Regen quasi den Startschuss zu den Kirmesfeierlichkeiten, die am Montagmorgen mit einem großen Frühschoppen inklusive leckerem Buffett vom Partyservice Zier so langsam zu Ende gehen.







