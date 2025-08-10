Die Kirmes in Altwied bietet nicht nur für Erwachsene ein stimmungsvolles Programm, auch Kinder kommen auf ihre Kosten. Morgen klingen die Feierlichkeiten so langsam aus.

Wenn die ehemaligen Burschen ihre Arbeit erledigt haben und den Kirmesbaum am Fuße der Burgruine aufgestellt haben, dann können die Kirmesfeierlichkeiten auf dem Blächplatz in am Wiedufer beginnen. Schon der von Achim Wilms vorgetragene Kirmesspruch machte Lust auf die anschließende Open-Air-Party mit Jens Hauschild an der Musikmaschine. Gekühlte Getränke, eine gut bestückte Cocktailbar, aber auch kulinarische Schmankerl an der Imbisstheke rundeten den Abend ab.

Abschluss am Montag

Der Sonntag gilt in Altwied traditionell als Vadderdaach, aber auch der Nachwuchs kam bei der Kinderbelustigung und auf der bereitgestellten Hüpfburg auf seine Kosten. Auch Kaffee und Kuchenbuffet hatten die Kirmesmacher im Angebot. Am Montag starten die ehemaligen Burschen um 9 Uhr zum Speck und Eiersammeln. Mit dem Speck- und Eieressen, inklusive anschließender Verlosung klingen die Feierlichkeiten ab 18 Uhr so langsam aus.