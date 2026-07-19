Kleine Truppe, großer Erfolg Kirmes Heimbach-Weis begeistert mit Herz und Farbe Jörg Niebergall 19.07.2026, 12:00 Uhr

i Trotz Minimalbesetzung: Der Spaß stand beim aktuellen Kirmesjahrgang 2005/06 im Vordergrund. Jörg Niebergall

Dass man auch mit wenigen Leuten viel erreichen kann, bewies der Kirmes Jahrgang 2005/2006. Mit nur acht Aktiven, aber viel Einsatz und Herz stellte er die Heimbach-Weiser Kirmes auf die Beine, die mit ihrem farbenfrohen Motto „Rio“ begeisterte.

Heimbach-Weis hat wieder einmal bewiesen: Für eine gelungene Kirmes braucht es keine riesige Mannschaft, sondern nur jede Menge Herzblut, Kreativität und Menschen, die zusammenhalten. Der Jahrgang 2005/2006, angeführt von Jule Lange und Jonathan Dümler, stellte sich mit gerade einmal acht Aktiven der Herausforderung, eine der schönsten Traditionen des Ortes auf die Beine zu stellen.







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