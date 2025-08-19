Von Freitag bis Montag hat die Gemeinde an der Wied Tausende Feierfreunde angelockt. Nach dem Großfeuerwerk „Wied in Flammen“ am Samstag war noch lange nicht Schluss.

Dem viertägigen Feiermarathon haben die Waldbreitbacher am Montagabend mit dem Auftritt der Queen-Coverband noch einmal die Krone aufgesetzt. Nein, die Gemeinde lässt die Kirmes nicht einfach am Bierbrunnen und auf dem Rummelplatz ausklingen: Am letzten Abend der Sause gab es im Wiedtal im Falc-Immobilien-Festzelt noch einmal kräftig was auf die Ohren.

Das war dann aber auch schon die Zeit für den zweiten Vorsitzenden des organisierenden Junggesellenvereins, Marcel Pongratz, ein erstes, kurzes Fazit der Traditionsveranstaltung zu ziehen: „Schon der Freitag mit den beiden DJs Hyperboat und Schlappi war voll gelungen und kam prima an. Wir waren mehr als zufrieden.“

„ Wenn wir Glück haben, machen wir sogar noch ein Plus.“

Marcel Pongratz vom Junggesellenverein

i Rund 400 Fans kamen am Montag ins Festzelt. Jörg Niebergall

Auch am Samstagabend habe es bei dem Großfeuerwerk „Wied in Flammen“, dem Höhepunkt der Veranstaltung, eigentlich nur positive Rückmeldungen gegeben. „Das gute Wetter hat uns auch in die Karten gespielt, rund 4500 Besucher haben sich ein Ticket gekauft“, so Pongratz. Im Zelt war es anschließend rappelvoll, und die Aftershow-Party ging bis spät in die Nacht. „So können wir trotz der hohen Ausgaben für Feuerwerk, Zelt, Livebands und Technik schwarze Zahlen schreiben.“

i The Queen Kings mit den Leadsängern Sascha Krebs und Susann de Bollier Jörg Niebergall

Dazu gab es noch ein dickes Lob vom Junggesellenverein für alle Waldbreitbacher. „Nicht nur, dass sie uns seit vielen Jahren die Treue halten und wir so die Tradition aufrechterhalten können“, fährt Pongratz fort. „Wir durften uns auch über die 130 ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen freuen, die an allen Tagen dazu beigetragen haben, dass die Kirmes ein echter Höhepunkt im Jahreskalender der Gemeinde war, ist und auch weiterhin sein wird.“

Nach der Ärzte-Tribute-Band im Vorjahr sorgten nun die Queen Kings für ein mit fast 400 Musikfans gut gefülltes Festzelt am Montagabend. Frontmann Sascha Krebs und Leadsängerin Susann de Bollier kamen dem Original von Freddie Mercury & Co. schon ganz schön nahe. Nicht nur für die Queen-Fans dürfte es ein unvergesslicher Abend gewesen sein.