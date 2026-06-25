Weichen in Dierdorf gestellt
Kirchenkreise einigen sich bei Synode auf neuen Namen
Die Synodalen stimmen ab – der Fusionsprozess der Kirchenkreise Wied und Altenkirchen verläuft harmonisch.
Die Synodalen stimmen ab – der Fusionsprozess der Kirchenkreise Wied und Altenkirchen verläuft harmonisch.
Aljoschka Dippold. Kirchenkreis

Wichtige Beschlüsse im Zusammenhang mit der Fusion der Kirchenkreise Wied und Altenkirchen hat die jüngste Synode in Dierdorf zwar verschoben. In einem Punkt hat sie aber schon Nägel mit Köpfen gemacht.

Lesezeit 2 Minuten
Die bisherigen Kirchenkreise Wied und Altenkirchen bereiten schon seit einiger Zeit ihre Fusion vor. Diese wurde bereits in mehreren Synoden besprochen. Am vergangenen Wochenende fand im Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf eine außerordentliche Tagung beider Kirchenkreise statt, bei der die Vereinigung zum kommenden Jahreswechsel im Mittelpunkt stand.

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