Frauengemeinschaft Isenburg Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer zeigt Humor mit Biss 01.11.2025, 06:00 Uhr

i Ulrike Böhmer trat unter anderem im Jahr 2024 bei der Eröffnung des 103. Deutschen Katholikentags in Erfurt auf. Jan Woitas. picture alliance/dpa

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der katholischen Frauengemeinschaft Isenburg tritt Ulrike Böhmer am 15. November unter dem Titel „Nochmal auf Anfang“ auf. Es ist eine besondere Veranstaltung für die Frauengemeinschaft, die sich engagiert zeigt.

Eine große Vorfreude herrscht bei der katholischen Frauengemeinschaft Isenburg. Anlässlich des eigenen 50-jährigen Bestehens lädt sie zu einem Kabarettabend am Samstag, 15. November, in Isenburg ein. „Das Besondere am Kabarettabend ist, dass wir Ulrike Böhmer gewinnen konnten“, sagt Rita Schüler von der Katholischen Frauengemeinschaft Isenburg.







Artikel teilen

Artikel teilen