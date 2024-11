Kirche St. Michael in Neuwied-Feldkirchen: Befragung soll Raumgestaltung bestimmen

Neuwied. Die katholische Kirche muss sich verändern, lautet die Meinung vieler Menschen. An unterschiedlichen Orten im Bistum Trier engagieren sich Haupt- und Ehrenamtliche für einen Wandel. Unter anderem im Neuwieder Stadtteil Feldkirchen. Vor Ort hat das lokale Team nach einem Workshop die Kirchenbänke in St. Michael zur Seite geschoben, demm die Gemeinde feiert seit etwa einem halben Jahr Gottesdienste in einem Stuhlkreis. Die neue Raumordnung geht jedoch mit weiteren Formaten einher.