Für ein moderneres Frauenbild setzen sich zwölf Frauen aus der Pfarrei St. Matthias und aus der Pfarreiengemeinschaft Heimbach-Engers ein. In Eucharistiefeiern in Neuwied werden sie predigen und so gegen ein Verbot der katholischen Kirche verstoßen.

Gemeinsam neue Wege gehen, neue Ziele setzen und neue Gedankenimpulse schaffen: Das haben sich in diesem Jahr zwölf Frauen aus der Pfarrei St. Matthias sowie aus der Pfarreiengemeinschaft Heimbach-Engers fest vorgenommen, um im Rahmen des Predigerinnentags der Forderung nach einer geschlechtergleichen Kirche Nachdruck zu verleihen. An vier Wochenenden werden zwischen dem 26. April und 17. Mai die Frauen das Wort in den Eucharistiefeiern der katholischen Kirchen ergreifen und damit Impulse für ein neues, modernes Frauenbild schaffen.

„Ich träume von einer Kirche, in der Menschen gleichberechtigt handeln, ihrer Berufung nachgehen und sie leben können.”

Petra Frey, Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Neuwied

Bereits zum fünften Mal sind die Neuwieder Gemeinden beim Predigerinnentag mit von der Partie, und in diesem Jahr zeigt sich mehr denn je: Die Botschaft der Heiligen Junia kommt an, deren Gedenktag am 17. Mai ist. Das betont auch Ulrike Göken-Huismann, geistliche Leiterin des Bundesverbands der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (Kfd): „Da es Frauen offiziell noch immer verboten ist, in einer Eucharistiefeier die Predigt zu halten, fordern wir dazu auf, genau das zu tun.“ Und dieser Wunsch wird nun Wirklichkeit, ergreifen doch die Predigerinnen in diesem Jahr ausschließlich in Eucharistiefeiern das Wort.

Das Themenspektrum der Predigten wird dabei besonders vielfältig sein. So sprechen Daniela Veith und Susanne Wilmer von der Caritas über lebensnahe Erfahrungen und darüber, wie mithilfe von biblischen Texten neue Lebensperspektiven erschlossen werden können, Lissy Hannappel, Mitglied im PGR St. Matthias, möchte „frischen Wind” in die katholische Kirche bringen, und Anita Ludwig, Leiterin des Ambulanten Hospizes Neuwied, plant, mit ihren Zuhörern auf Spurensuche im Neuen Testament zu gehen.

i Zwölf Frauen, acht Predigten: Der diesjährige Predigerinnentag setzt neue Impulse. Pastoraler Raum Neuwied

Wichtig ist aber allem voran die Gleichberechtigung der Frau in Glaube und Kirche, denn, so bringt es Sonja Kirst, Leiterin des Projektes „Haltung heute”, auf den Punkt: „Je abwechslungsreicher die Verkündigung gestaltet wird, desto mehr Interesse und Anklang kann für Gottes Botschaft geweckt werden.” Und mit diesem Grundgedanken für mehr Geschlechtergleichheit in der Kirche wird sie zwischen April und Mai nicht allein dastehen.

So betont Petra Frey, Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Neuwied, wie wichtig es sei, durch immer neue und kreative Ansätze der Botschaft Gottes neue Impulse zu geben: „Ich träume von einer Kirche, in der Menschen gleichberechtigt handeln, ihrer Berufung nachgehen und sie leben können.” Und mit diesem Predigerinnentag setze man auch in Neuwied ein Zeichen, dass die Zeit dafür reif sei.

Die Predigten im Überblick

Am Samstag, 26. April, spricht Mechtilde Neuendorff, Seelsorgerin im Heinrich-Haus Engers, ab 18.30 Uhr in Maria Himmelfahrt Gladbach. Am Sonntag, 4. Mai, beginnt um 9.30 Uhr in St. Matthias eine Dialogpredigt von Daniela Veith und Susanne Wilmer, Schuldner- und Insolvenzberaterinnen bei der Caritas Neuwied. Ebenfalls am Sonntag, 4. Mai, halten Sonja Kirst, Leiterin des Projektes „Haltung heute“, sowie Annegret Schneider, Sekretärin im Büro des Pastoralen Raums Neuwied, um 10.30 Uhr in St. Margaretha Heimbach-Weis ihre Dialogpredigt. Eine weitere Dialogpredigt findet am Sonntag, 4. Mai, ab 11 Uhr in St. Michael Feldkirchen statt, wo sich Lissy Hannappel, Mitglied im Pfarrgemeinderat St. Matthias, und Birgit Mock, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, zu Wort melden.

Am Samstag, 10. Mai, beginnt um 17 Uhr in Liebfrauen Neuwied die Predigt von Andrea Leufgen-Zerfas, pädagogische Fachkraft und Schulseelsorgerin, und am Sonntag, 11. Mai, spricht ab 11 Uhr in Heilig Kreuz Christina Gauer, Gemeindereferentin und Seelsorgerin im Marienhausklinikum St. Elisabeth. Ebenfalls am Sonntag, 11. Mai, findet um 18 Uhr in St. Peter und Paul Irlich eine Dialogpredigt von Ruth Solbach, Vorsitzende der KFD Irlich, und Petra Frey, Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Neuwied, statt.

Den Abschluss bildet am Samstag, 17. Mai, um 17.30 Uhr die Predigt von Anita Ludwig, Leiterin des Ambulanten Hospizes Neuwied, in St. Bonifatius Niederbieber.