Opfer sexualisierter Gewalt Kirche Limbach: Purpurbuche als Zeichen der Solidarität Simone Schwamborn 04.05.2026, 13:00 Uhr

i Vor der katholischen Kirche in Asbach-Limbach ist Mitte März eine Purpurbuche gepflanzt worden – ein Zeichen der Solidarität mit Betroffenen sexualisierter Gewalt in der Kirche. Am vergangenen Sonntag wurde sie nun gesegnet. Simone Schwamborn. ffffffff

Katholische Kirchengemeinden im Erzbistum Köln pflanzen als Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen sexualisierter Gewalt in der Kirche Purpurbuchen. Ein solcher Baum steht seit wenigen Wochen nun auch vor der Kirche in Asbach-Limbach.

Als sichtbares Zeichen der Solidarität mit Betroffenen sexualisierter Gewalt haben der Pfarrgemeinderat und der Kirchengemeindeverband des katholischen Seelsorgebereichs Rheinischer Westerwald Mitte März eine Purpurbuche vor der Limbacher Kirche gepflanzt.







Artikel teilen

Artikel teilen