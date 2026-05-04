Katholische Kirchengemeinden im Erzbistum Köln pflanzen als Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen sexualisierter Gewalt in der Kirche Purpurbuchen. Ein solcher Baum steht seit wenigen Wochen nun auch vor der Kirche in Asbach-Limbach.
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Als sichtbares Zeichen der Solidarität mit Betroffenen sexualisierter Gewalt haben der Pfarrgemeinderat und der Kirchengemeindeverband des katholischen Seelsorgebereichs Rheinischer Westerwald Mitte März eine Purpurbuche vor der Limbacher Kirche gepflanzt.