Eine Anlaufstelle für Gespräche ist der Kiosk von Petra Renzler für viele Irlicher. Doch bald schließt das kleine Unternehmen mit seinem Angebot an Zeitungen, Zeitschriften und Schreibwaren. Dabei hatte es 1996 als Sonnenstudio begonnen.

Petra Renzler hatte schon eine Ausbildung als Apothekenhelferin absolviert und war seit mehr als zehn Jahren im Einzelhandel angestellt, als sie 1996 die Gelegenheit ergriff, sich in Irlich selbstständig zu machen. „In unserer Nachbarschaft gab es ein Vertriebsbüro für Sonnenbänke, das der Inhaber zu einem Studio umgebaut hatte. Er eröffnete dann einen neuen Ausstellungsraum und suchte in Irlich nach einem Nachfolger“, erzählt sie. Damals seien Sonnenstudios gerade sehr im Trend gewesen: „Und ich wollte mein Geschick gerne selbst in die Hand nehmen. So habe ich mich in das Abenteuer gestürzt, und das Studio übernommen“, erinnert sich Renzler.

Unterstützung gab es von Ehemann Dieter, der sich um die Bücher kümmerte. Die vermeldeten in den ersten Jahren viele positive Ergebnisse – für die aber auch viel Einsatz nötig war. „Wir hatten damals sehr lange Öffnungszeiten. Das ließ sich zwar auch über Aushilfen abfangen, aber verantwortlich waren wir am Ende immer selbst“, schildert Renzler die ersten Jahre.

„Manche Anfragen haben mich schon etwas in Schwitzen gebracht.“

Petra Renzler zum Postsortiment inklusive Bankservice in ihrem Kiosk

Auch damals machte die Bürokratie es kleinen Unternehmern nicht leicht – diverse Zertifizierungen wurden von Sonnenstudio-Betreibern erwartet. Und auch heiße Sommer sorgten für die Notwendigkeit, das Geschäftsmodell zu erweitern. Eine nahe liegende Option war die Einrichtung einer Lotto-Annahmestelle. „Da mussten wir uns zunächst bewerben. Nachdem die entsprechenden Schulungen absolviert waren, haben wir 2003 eine Ecke freigeräumt, um die Annahmestelle und ein Regal für Zigaretten unterzubringen. Das Angebot wurde schnell angenommen, und sorgte für mehr Andrang im Geschäft“, erinnert sich Renzler.

Schon in Verbindung mit der Annahmestelle wurden auch Zeitungen und Zeitschriften ins Sortiment genommen. Nicht nur die Nachbarn aus Irlich nahmen das neue Angebot gerne an – der Kiosk an der Durchgangsstraße von Rodenbach etablierte sich. Da lag es nahe, auch Post-Dienstleistungen anzubieten. „Das bedeutete allerdings mehr Aufwand als erwartet“, schildert Renzler. „Nach einer kurzen Schulung hatte ich hier das gesamte Postsortiment inklusive des Bankservices im Angebot. Manche Anfragen haben mich schon etwas in Schwitzen gebracht.“

Mit ihrem freundlichen und sympathischen Wesen stand Petra Renzler den Kunden auch hier zur Seite. Obwohl sie das wenig lukrative Postgeschäft nach einiger Zeit ebenso aufgab wie die noch verbliebenen Sonnenbänke, kommen die meisten Kunden bis heute regelmäßig in den Kiosk, in dem es auch ein großes Sortiment an Schreibwaren gibt. Für viele ist er ein Anlaufpunkt, an dem sie Gelegenheit für ein kurzes Gespräch finden – davon gibt es ja immer weniger.

Eine Baustelle an der Rodenbacher Straße reduzierte zuletzt für lange Zeit die Kundenfrequenz. Dennoch rentierte sich der Kiosk weiterhin. Wenn Petra Renzler Anfang September das Rentenalter erreicht, wird sie das Geschäft dennoch aufgeben, und endlich mehr Freizeit genießen. Einen passenden Nachfolger hat sie nicht finden können – der Kiosk wird nun zu einer Wohnung umgebaut.