Erschütternde Erlebnisse Kinderverschickung – was damals in Asbach geschah Markus Kratzer 28.04.2026, 13:06 Uhr

i Eine Aufnahme des Kinderheims in Asbach. Was in dem Gebäude geschah, das nicht mehr existiert, beleuchtet Louisa Stockschläder in ihrer Masterarbeit. Landeshauptarchiv Koblenz

Zwischen den 1950er- und den 1990er-Jahren wurden in Deutschland acht bis zwölf Millionen Kinder zu Kur- oder Erholungsaufenthalten in Heime geschickt – auch in den Westerwald. Ein Blick hinter die Kulissen befördert mitunter Erschütterndes zutage.

Die sogenannte Kinderverschickung erlebte in Deutschland in den 1950er- und 1960er-Jahren ihren Höhepunkt. Millionen von Kindern wurden in dieser Zeit zur Erholung in Heime geschickt – als „fester Bestandteil der bundesdeutschen Sozial- und Gesundheitsgeschichte“, wie es Louisa Stockschläder bei einem Vortrag im Landeshauptarchiv in Koblenz erläutert.







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