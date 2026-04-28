Erschütternde Erlebnisse
Kinderverschickung – was damals in Asbach geschah
Eine Aufnahme des Kinderheims in Asbach. Was in dem Gebäude geschah, das nicht mehr existiert, beleuchtet Louisa Stockschläder i
Eine Aufnahme des Kinderheims in Asbach. Was in dem Gebäude geschah, das nicht mehr existiert, beleuchtet Louisa Stockschläder in ihrer Masterarbeit.
Landeshauptarchiv Koblenz

Zwischen den 1950er- und den 1990er-Jahren wurden in Deutschland acht bis zwölf Millionen Kinder zu Kur- oder Erholungsaufenthalten in Heime geschickt – auch in den Westerwald. Ein Blick hinter die Kulissen befördert mitunter Erschütterndes zutage. 

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Die sogenannte Kinderverschickung erlebte in Deutschland in den 1950er- und 1960er-Jahren ihren Höhepunkt. Millionen von Kindern wurden in dieser Zeit zur Erholung in Heime geschickt – als „fester Bestandteil der bundesdeutschen Sozial- und Gesundheitsgeschichte“, wie es Louisa Stockschläder bei einem Vortrag im Landeshauptarchiv in Koblenz erläutert.

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