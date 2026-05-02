Nachgeforscht im Westerwald Kinderverschickung – warum Asbach kein Einzelfall war Markus Kratzer 02.05.2026, 15:00 Uhr

i Die Missstände in Kindererholungsheimen, vorrangig in den 1950er- und 1960er-Jahren, gehen weit über Asbach hinaus. Inzwischen ist das Kinderheim abgerissen. An der Stelle steht heute das Rathaus. Archiv Daniel Dresen. Daniel Dresen

In ihrer Masterarbeit hat Louisa Stockschläder ein heißes Eisen angepackt: Missstände bei der Kinderverschickung in der Nachkriegszeit. Dabei rückt sie neben der Einrichtung in Asbach auch andere Heime im Westerwald in den Fokus.

Unser Bericht über das Thema Kinderverschickung in der Nachkriegszeit, der Missstände auch in Asbach thematisiert, hat eine Reihe von Reaktionen ausgelöst. Louisa Stockschläder, Promotionsstudentin für Kirchengeschichte an der Universität Köln, hat in ihrer Masterarbeit eine Reihe von Westerwälder Einrichtungen in Trägerschaft der evangelischen Kirche beleuchtet, und hat Verfehlungen auch in einem Vortrag im Landeshauptarchiv Koblenz ...







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