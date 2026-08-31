Tilda und Laurin vorgestellt Kinderprinzenpaar eröffnet Karnevalssaison in Neuwied Jörg Niebergall 31.08.2026, 10:00 Uhr

i Prinzessin Tilda Kirch und Prinz Laurin Maus wurden von den Karnevalsfreunden Oberbieber als neues Kinderprinzenpaar vorgestellt. Eine eigene närrische Entourage haben sie natürlich auch. Jörg Niebergall

Noch vor dem 11.11. schnupperte Neuwied Karnevalsluft: Beim Sommerfest des Festausschusses der Stadt präsentierten sich die neuen Kinderregenten, Fassanstich und Völkerball sorgten für ausgelassene Stimmung.

Noch dauert es bis zum 11.11. eine ganze Weile, doch beim Sommerfest des Festausschusses der Stadt Neuwied wurde schon kräftig Karnevalsluft geschnuppert. Im Mittelpunkt standen Prinzessin Tilda Kirch und Prinz Laurin Maus, die von den Karnevalsfreunden Oberbieber als neues Kinderprinzenpaar vorgestellt wurden.







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