Noch vor dem 11.11. schnupperte Neuwied Karnevalsluft: Beim Sommerfest des Festausschusses der Stadt präsentierten sich die neuen Kinderregenten, Fassanstich und Völkerball sorgten für ausgelassene Stimmung.
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Noch dauert es bis zum 11.11. eine ganze Weile, doch beim Sommerfest des Festausschusses der Stadt Neuwied wurde schon kräftig Karnevalsluft geschnuppert. Im Mittelpunkt standen Prinzessin Tilda Kirch und Prinz Laurin Maus, die von den Karnevalsfreunden Oberbieber als neues Kinderprinzenpaar vorgestellt wurden.