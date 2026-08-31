Tilda und Laurin vorgestellt
Kinderprinzenpaar eröffnet Karnevalssaison in Neuwied
Prinzessin Tilda Kirch und Prinz Laurin Maus wurden von den Karnevalsfreunden Oberbieber als neues Kinderprinzenpaar vorgestellt
Prinzessin Tilda Kirch und Prinz Laurin Maus wurden von den Karnevalsfreunden Oberbieber als neues Kinderprinzenpaar vorgestellt. Eine eigene närrische Entourage haben sie natürlich auch.
Jörg Niebergall

Noch vor dem 11.11. schnupperte Neuwied Karnevalsluft: Beim Sommerfest des Festausschusses der Stadt präsentierten sich die neuen Kinderregenten, Fassanstich und Völkerball sorgten für ausgelassene Stimmung.

Lesezeit 1 Minute
Noch dauert es bis zum 11.11. eine ganze Weile, doch beim Sommerfest des Festausschusses der Stadt Neuwied wurde schon kräftig Karnevalsluft geschnuppert. Im Mittelpunkt standen Prinzessin Tilda Kirch und Prinz Laurin Maus, die von den Karnevalsfreunden Oberbieber als neues Kinderprinzenpaar vorgestellt wurden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren