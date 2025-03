Kinderfreundliche Kommune Neuwied setzt Pläne aktiv um

Insgesamt 14 Maßnahmen hatte sich Neuwied in einen Aktionsplan gepackt, als es im Herbst 2023 erste Kinderfreundliche Kommune in Rheinland-Pfalz wurde. Nun ist Halbzeit. Was ist seither passiert?

Seit 25 Jahren gibt es in Neuwied eine Kinder- und Jugendbeteiligung, seit 2023 ist die Stadt Trägerin des UNICEF-Siegels „Kinderfreundliche Kommune“ – als erste in Rheinland-Pfalz. 14 Maßnahmen haben sich die Verantwortlichen bis 2026 vorgenommen. Zeit, um eine Zwischenbilanz zu ziehen.

2021, nach einstimmigem Stadtratsbeschluss, habe Neuwied begonnen, sich auf den Weg zur Kinderfreundlichen Kommune zu begeben, erinnert sich Bürgermeister Peter Jung, als Jugenddezernent verantwortlich für diesen Bereich. Am Anfang stand eine Standortbestimmung. „Die Evaluation spiegelt das wider, wo wir auch sind“, stellt Sonja Jensen fest. Es sei wichtig, diese Ergebnisse zu haben, betont Peter Jung: „Anhand dessen kann man die Arbeit ausrichten.“ Aufgrund der Daten habe man Schwerpunkte setzen können.

„Die jetzt jungen Menschen sind die Erwachsenen von morgen.“

Bürgermeister Peter Jung

Herausgekommen war ein Aktionsplan mit 14 Maßnahmen, der im Herbst 2023 zum Weltkindertag in Kraft trat. Es sei wichtig, dass die Maßnahmen hier hinterlegt seien, weiß Oberbürgermeister (OB) Jan Einig: „Das ist ein Fahrplan, den die Verwaltung abarbeiten kann.“ Der Zeitraum helfe, um Dinge zeitnah umzusetzen, auch für die Politik.

Nun sei Halbzeit, erklärt Sonja Jensen, Koordinatorin Kinderfreundliche Kommune und Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendbüros (Kijub). Was wurde bereits umgesetzt? Die Sprechstunde „Frag doch mal den Bürgermeister“ zum Beispiel, sagt Jensen. Hier begegne er Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe und beantworte deren Fragen, berichtet Peter Jung: „Die jetzt jungen Menschen sind die Erwachsenen von morgen.“ Man müsse sie wichtig und ernst nehmen, weiß er.

Eigener Haushaltsansatz für Bildungs- und Chancengerechtigkeit

Die Online-Jugendplattform „Up2date.neuwied“ gebe es schon, zählt Sonja Jensen weiter auf, auch die Beteiligung an Spielplätzen, den Koffer für Kinderrechte und das Kinder- und Jugendbudget „Lasst uns mal ran“. Hier seien 8- bis 18-Jährige aufgerufen, Projekte, die der Gesellschaft zugutekommen, einzureichen. Fünf mal 300 Euro stünden für deren Umsetzung parat. Zudem sei die Woche der Kinderrechte ausgeweitet worden.

Daneben seien ihnen die Themen Bildungs- und Chancengerechtigkeit wichtig, so Jugenddezernent Jung. Hier würden Konzepte erarbeitet, zum Beispiel mit Nachhilfe und Bewegung in den Ferien. „Das wird eine Daueraufgabe sein“, ist sich Jung sicher. Es gebe einen eigenen Haushaltsansatz, um sich von Förderprogrammen unabhängig zu machen. Die Streifzüge durch die Stadt seien gerade in Planung. Dafür werde die Taskforce „Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt“, deren Bildung eine eigene Maßnahme ist, mit dem Ordnungsamt eruieren, welcher Stadtteil hier Pilotprojekt wird.

„Irgendwann gab es im Stadtrat die Diskussion, ob man eine Jugendvertretung braucht.“

Sonja Jensen, Koordinatorin Kinderfreundliche Kommune und Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendbüros

Dass mit dem UNICEF-Siegel die Interessen von Kindern und Jugendlichen bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden müssen, sei für die Deichstadt keine Neuigkeit gewesen, sind sich die drei Gesprächspartner einig. Denn ab 2008 sei der Nachwuchs schon konsequent an der Spielraumplanung beteiligt worden, weiß Sonja Jensen „Irgendwann gab es im Stadtrat die Diskussion, ob man eine Jugendvertretung braucht“, erzählt sie weiter. 1998 sei man zum Entschluss gekommen: ja. Dem sei eine Umfrage unter den Kindern und Jugendlichen in Neuwied im Jahr 1999 gefolgt, initiiert von Jürgen Gügel, Leiter des Kinder- und Jugendbüros (KijuB), so Jensen weiter. Die Älteren wollten eine Jugendvertretung, die Jüngeren Ansprechpartner.

Relativ innovativ nennt der OB unprätentiös das, was dabei herauskam: Neuwied installierte schon zur Jahrtausendwende eine inklusive Kinder- und Jugendvertretung, bei der sich alle zwei Jahre Jugendliche, die mindestens 12 und höchstens 17 Jahre alt sind und in Neuwied wohnen, aufstellen lassen. An allen Schulen werde dabei gewählt, erklärt Sonja Jensen. Die Aufgabe der Jugendvertreter sei es, Gleichaltrige zu vertreten, Projekte zu planen, Anträge bei der Stadt zu stellen und sich dafür einzusetzen. Dabei werde man immer wieder überrascht, „wie weitsichtig und für die ganze Gesellschaft die Kinder und Jugendlichen denken“, berichtet Sonja Jensen.

Jugendzentrum Big House ist Erfolgsprojekt

Zudem gibt es in Neuwied seit Jahrzehnten das Kinder- und Jugendbüro mit hauptamtlichen Mitarbeitern, die sich um die Belange des Nachwuchses kümmern. „Wenn man sagt, man möchte so was machen, dann in aller Konsequenz“, macht Bürgermeister Jung deutlich, sonst habe es nur Alibifunktion. Im Kijub habe man zum Beispiel auch das Thema Kinderarmut im Blick.

Eines der größten Erfolgsprojekte ist das Jugendzentrum Big House, dessen Anfänge im Jahr 2006 liegen und das 2017 eingeweiht wurde. „Ohne den beharrlichen Einsatz und die gute Argumentation der jungen Leute wäre es nicht dazu gekommen“, ist sich Einig sicher. Damals habe der Jugendbeirat richtige Plädoyers in den verschiedenen Gremien der Stadt gehalten. Das habe die Jugendvertretung nach vorne und auch stärker in die Öffentlichkeit gebracht, ist sich Jensen sicher. Auch der Zebrastreifen vor dem Seniorenzentrum Bellini sei solch ein umgesetztes Projekt.

i Das Big House, das Jugendzentrum in Neuwied, ist ein Erfolgsprojekt der Jugendvertretung, des Kinder- und Jugendbüros und der Stadt. Ulf Steffenfauseweh/Stadt Neuwied

Damit könne Neuwied auf ein Vierteljahrhundert zurückblicken, in dem es eine Vorreiterrolle in der Förderung von Kinder- und Jugendbeteiligung eingenommen habe, erklärt Sonja Jensen stolz. Immer wieder sei Neuwied in der Vergangenheit dafür anerkannt und ausgezeichnet worden. Dass am 10. und 11. März Vertreter aller kinderfreundlichen Kommunen in Deutschland zum Dialogforum nach Neuwied kommen und nur neun Tage später die Kinderrechtefachtagung des Landes Rheinland-Pfalz hier stattfindet, empfinden alle drei Verantwortlichen als solche.

Zwei wichtige Fachtagungen rund um Kinderrechte in Neuwied

Am Montag, 10. März, und Dienstag, 11. März, findet das Dialogforum aller kinderfreundlichen Kommunen Deutschlands im Heimathaus in Neuwied statt. Zur Veranstaltung werden rund 80 Teilnehmer aus den Programmkommunen aus ganz Deutschland erwartet. Unter dem Motto „Kommunikation für Kinderrechte und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune“ tauschen sich die Koordinatoren der Kommunen aus und erkunden in Exkursionen gute Praxisbeispiele aus Neuwied.

Zudem findet am 19. März in Neuwied die diesjährige Kinderrechtefachtagung statt, die das Ministerium für Familien, Frauen, Kultur und Integration jährlich veranstaltet. Sie beschäftigt sich mit Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention, dem Recht auf Beteiligung. Unter dem Motto „ Kinder haben eine Stimme!“ widmen sich die Beteiligten den Fragen, wie Kinderrechte und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft gestärkt werden können und warum sich Kinder- und Jugendbeteiligung in der Kommune lohnt.