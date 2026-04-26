Wie kommt der Honig in die Bienenwabe? Wie arbeitet die Feuerwehr? Und wie erntet man eigentlich Kartoffeln? Beim fünften Kinderfest im Kurpark Ehlscheid konnten die Kleinsten so einiges lernen – und sich zugleich ordentlich austoben.
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Genauso dürfte sich Ehlscheids Ortsbürgermeisterin Ingelore Runkel das Kinderfest der Gemeinde im Kurpark vorgestellt haben: Ganz viele gut gelaunte Jungen und Mädchen mit ihren Eltern, die mit viel Spaß bei der Sache waren, herrliches Frühlingswetter und ein buntes Programm, das keine Wünsche offenließ.