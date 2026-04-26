Würstchen und Polizeiwagen
Kinderfest in Ehlscheider Kurpark war ein voller Erfolg
Der Wettergott bescherte den Ehlscheidern ein herrliches Frühlingswetter.
Der Wettergott bescherte den Ehlscheidern ein herrliches Frühlingswetter.
Jörg Niebergall

Wie kommt der Honig in die Bienenwabe? Wie arbeitet die Feuerwehr? Und wie erntet man eigentlich Kartoffeln? Beim fünften Kinderfest im Kurpark Ehlscheid konnten die Kleinsten so einiges lernen – und sich zugleich ordentlich austoben.

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Genauso dürfte sich Ehlscheids Ortsbürgermeisterin Ingelore Runkel das Kinderfest der Gemeinde im Kurpark vorgestellt haben: Ganz viele gut gelaunte Jungen und Mädchen mit ihren Eltern, die mit viel Spaß bei der Sache waren, herrliches Frühlingswetter und ein buntes Programm, das keine Wünsche offenließ.

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