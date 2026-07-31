Lernangebot mit 130 Kursen
Kinder-College: Windhagener Verein fördert Hochbegabte
Helga Thieroff, Leiterin des Kinder-Colleges, und der Projektleiter Stefan Thamm.
Helga Thieroff, Leiterin des Kinder-Colleges, und der Projektleiter Stefan Thamm.
Michael Moehlenhof

Das Kinder-College hat seit mehr als 25 Jahren ein Herz für hochbegabte Kinder und Jugendliche in der Region. In Neuwied ins Leben gerufen, bietet der Verein mit Sitz in Windhagen seit sieben Jahren seine außerschulischen Förderkurse in Koblenz an. 

Lesezeit 3 Minuten
Seit über einem Vierteljahrhundert steht der Verein Kinder-College für eine außerschulische Begabtenförderung, die in Rheinland-Pfalz ihresgleichen sucht. Gegründet wurde das College aus persönlicher Betroffenheit von Helga Thieroff und wird bis heute mit großer Leidenschaft von der Windhagenerin geleitet.
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