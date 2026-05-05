Die Zulassung von Fahrzeugen soll in Neuwied digitaler, schneller und einfacher werden. Zu diesem Zweck hat der Stadtrat jetzt beschlossen, dass der Betrieb des Zulassungswesens künftig in der Hand des Zweckverbandes Zidkor liegen soll.
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Es erschließt sich dem Laien nicht sofort, welchen Plan der Neuwieder Stadtrat damit verfolgt, den Betrieb des Kfz-Zulassungswesens „VOIS/KFZ“ mit der gleichnamigen Software dem Zweckverband Zidkor zu ersetzen. Dennoch wurde in der jüngsten Stadtratssitzung der Vorschlag mit dem sperrigen Namen einstimmig angenommen.