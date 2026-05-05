Beschluss im Neuwieder Rat Kfz-Zulassungen sollen digitaler und einfacher werden Regine Siedlaczek 05.05.2026, 13:00 Uhr

i Neben dem Kreis, der in Neuwied, Dierdorf, Asbach und Linz vier Kfz-Zulassungsstellen betreibt, unterhält auch die Stadt Neuwied (Foto) einen Anlaufpunkt rund um das Zulassungsgeschäft. Tim Kosmetschke. Stadt Neuwied (Archiv)

Die Zulassung von Fahrzeugen soll in Neuwied digitaler, schneller und einfacher werden. Zu diesem Zweck hat der Stadtrat jetzt beschlossen, dass der Betrieb des Zulassungswesens künftig in der Hand des Zweckverbandes Zidkor liegen soll.

Es erschließt sich dem Laien nicht sofort, welchen Plan der Neuwieder Stadtrat damit verfolgt, den Betrieb des Kfz-Zulassungswesens „VOIS/KFZ“ mit der gleichnamigen Software dem Zweckverband Zidkor zu ersetzen. Dennoch wurde in der jüngsten Stadtratssitzung der Vorschlag mit dem sperrigen Namen einstimmig angenommen.







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