Nach Chaos und vermutlichem Terminhandel bei der Zulassung will die Neuwieder Kreisverwaltung handeln. Welche Änderungen geplant sind und ob sie die langen Warteschlangen wirklich beenden können.
Lesezeit 2 Minuten
Einen freien Termin ergattern, ohne stundenlang zu warten: Bei der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises im Neuwieder Gewerbegebiet Distelfeld war das zuletzt fast schon eine kleine Lotterie. Jetzt zieht die Kreisverwaltung die Reißleine.Landrat Achim Hallerbach hat die Situation analysiert und Änderungen beschlossen.