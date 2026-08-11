Schritt gegen Warteschlangen
Kfz-Zulassungen in Neuwied nur noch mit Online-Termin
Die neuen Nummernschilder beziehungsweise Kfz-Kennzeichen gibt es weiterhin zu den gewohnten Zeiten.
Die neuen Nummernschilder beziehungsweise Kfz-Kennzeichen gibt es weiterhin zu den gewohnten Zeiten.
Jörg Niebergall

Nach Chaos und vermutlichem Terminhandel bei der Zulassung will die Neuwieder Kreisverwaltung handeln. Welche Änderungen geplant sind und ob sie die langen Warteschlangen wirklich beenden können.

Lesezeit 2 Minuten
Einen freien Termin ergattern, ohne stundenlang zu warten: Bei der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises im Neuwieder Gewerbegebiet Distelfeld war das zuletzt fast schon eine kleine Lotterie. Jetzt zieht die Kreisverwaltung die Reißleine.Landrat Achim Hallerbach hat die Situation analysiert und Änderungen beschlossen.
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