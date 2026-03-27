Sorgt die aktuelle Wirtschaftskrise dafür, dass mehr Menschen kurzfristig Bargeld brauchen und dafür ihren Porsche oder ihr Segelboot als Sicherheit abgeben? Geschäftsführer Thomas Wittlich vom Kfz-Pfandkredithaus in Dierdorf kennt die Antwort.
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Nahe der Bahnstrecke in Dierdorf führen die Brüder Thomas und Christoph Wittlich ein Kfz-Pfandkredithaus. Ihre Kunden sind vor allem Unternehmer und Menschen mit Vermögen aus dem gesamten Bundesgebiet, die schnell und für eine begrenzte Zeit Geld brauchen und einen seriösen Partner dafür suchen.