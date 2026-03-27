Mehr Kunden in der Krise? Kfz-Pfandkredithaus: Porsche als Sicherheit für Bargeld Maja Wagener 27.03.2026, 15:00 Uhr

i Christoph und Thomas Wittlich führen heute das Kfz-Pfandkredithaus in Dierdorf weiter, das ihre Eltern 1995 in Herschbach Uww. gegründet haben. Jörg Niebergall

Sorgt die aktuelle Wirtschaftskrise dafür, dass mehr Menschen kurzfristig Bargeld brauchen und dafür ihren Porsche oder ihr Segelboot als Sicherheit abgeben? Geschäftsführer Thomas Wittlich vom Kfz-Pfandkredithaus in Dierdorf kennt die Antwort.

Nahe der Bahnstrecke in Dierdorf führen die Brüder Thomas und Christoph Wittlich ein Kfz-Pfandkredithaus. Ihre Kunden sind vor allem Unternehmer und Menschen mit Vermögen aus dem gesamten Bundesgebiet, die schnell und für eine begrenzte Zeit Geld brauchen und einen seriösen Partner dafür suchen.







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