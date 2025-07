Seine Leidenschaften Gärtnern und Töpfern hat der Pflanzenfreund Sebastian Klose in seinem Garten vereint. Auf diese Weise hat er mit seinem Mann Karl Heicks auf dem 4500 Quadratmeter großen Areal in Asbach-Krankel ein kleines Paradies geschaffen.

Der Sommer zeigt sich nicht gerade von seiner besten Seite, als unsere Zeitung an diesem Julimorgen in der Ütgenbacher Straße eintrifft. Schwere Regenwolken hängen über Asbach, und der Wind weht unangenehm kühl. Kaum hat Sebastian Klose jedoch ein freundliches „Hallo!“ über seinen Zaun gerufen, lugt die Sonne hervor. Unerwartet perfekte Bedingungen für einen Rundgang über das 4500 Quadratmeter große Gartenareal in allerschönster, freier Ortsrandlage, das der passionierte Pflanzenfreund nach seinen Vorstellungen geschaffen hat.

i Sebastian Klose hat die Historie seines Gartens an bedeutsamen Plätzen mit selbsthergestellten "Meilensteinen" dokumentiert. Julia Hilgeroth-Buchner

Im Eingangsbereich ist von den verträumten Nischen und Ecken, den Bilderbuchausblicken und überraschenden Begegnungen aber noch kaum etwas zu erahnen. Dort treffen nämlich erst einmal die beiden Lebensthemen zusammen, die das berufliche Schaffen von Sebastian Klose seit vielen Jahren prägen – das Gärtnern und das Töpfern.

In unmittelbarer Nähe der Werkstatt tummeln sich ganz verschiedene Keramiken im dichten Grün eines gepflegten Rondells. Fröhliche Figuren auf Holzstäben, aber auch Pflanzgefäße aller Art und originelle Unikate bilden eine völlig selbstverständlich wirkende Symbiose, die den Betrachter lächelnd verweilen lässt.

i Rund ums Jahr bietet der Garten von Sebastian Klose wunderschöne Farbarrangements und großartige Ausblicke in die Landschaft rund um Asbach. Sebastian Klose

„Eigentlich wollte ich Gartenarchitekt werden“, erzählt der gelernte Zierpflanzengärtner. Über ein Praktikum für ein geplantes Produkt-Design-Studium sei er dann in einer Töpferei gelandet, weil er bereits als Jugendlicher für dieses Handwerk geschwärmt habe. „Es hat mir so gut gefallen, dass ich meine Chefin überredet habe, mir einen Ausbildungsplatz einzurichten", sagt er. Heute ist sein Keramik-Atelier „Ton und Taxus“ weit über die regionalen Grenzen hinweg bekannt. Aber auch der Garten mit dem schönen Beinamen „Herrlichkeit Krankel“ hat Berühmtheit erlangt, denn in das atemberaubende Areal rund um Wohnhaus und Werkstatt fließt die gleiche kreative Energie und Tatkraft, von der auch die Keramikarbeiten geprägt sind.

i Überraschende Kombination: Dieser Gartenbereich gewährt nicht nur einen herrlichen Ausblick auf die kleine Kapelle in der Ütgenbacher Straße, hier wachsen auch Westerwälder Ringelblumen neben einer prächtigen Bananenpflanze. Julia Hilgeroth-Buchner

Neben den mit großer Bewusstheit geplanten Beeten, den versteckten Terrassen und Wasserstellen, der beeindruckenden Auswahl an Stauden, Sträuchern und Gehölzen und der nahen Streuobstwiese sind es die Kübelpflanzen, die Sebastian Klose eng am Herzen liegen. Vor allem die mediterranen Vertreter haben es ihm angetan: Palmen und andere wärmeliebende Spezies sind allgegenwärtig. Sie gedeihen sehr gut im Freien, aber natürlich auch im 50 Quadratmeter umfassenden Gewächshaus.

i An vielen Stellen im Garten können die Besucher Sebastian Kloses kreative Keramikobjekte betrachten. Hergestellt werden sie in seiner Töpferwerkstatt, die sich ebenfalls auf dem Grundstück befindet. Julia Hilgeroth-Buchner

Nicht nur dort genießen Sebastian Klose und sein Mann, der Architekt Karl Heicks, gemütliche Stunden – auch die Sitzecken in den „Gartenzimmern“ sind keine Dekoration. „Wir lieben es, draußen zu essen, und freuen uns, Sonnenauf- oder untergang beobachten zu können“, erzählt der Gärtner. Karl Heicks serviert dazu gern bunte Kreationen aus Salaten und Wildkräutern, denn auch der Gemüseanbau findet sein Plätzchen in diesem nützlingsfreundlichen Paradies. Es ist kaum zu glauben, dass einer der zahlreichen Gartenbereiche noch vor vier Jahren ein Reitplatz war – ein weiteres Beispiel für die Gestaltungskunst des Paares, das vor 18 Jahren aus der Bad Honnefer Gegend nach Asbach-Krankel gezogen ist und das Gelände erst nach und nach erweitert hat.

i Sebastian Klose ist es wichtig, dass der Garten auch in den kalten Monaten reizvoll ist. Deshalb finden sich viele Pflanzen mit attraktiver Herbstfärbung und auch immergrüne Gehölze. Sebastian Klose

Ein wichtiger Aspekt ist, dass der Garten rund ums Jahr reizvoll sein soll. Deshalb achtet Sebastian Klose bei der Zusammenstellung seiner Beete auf eine Mischung aus Pflanzen mit attraktiver Herbstfärbung und immergrünen Gehölzen. Manche Kandidaten sind noch in der Warteschleife. „Oftmals weiß ich nicht, wo ich sie hinpflanzen soll“, sagt er lachend. „Aber ich schaue halt ganz genau, dass sie nichts beschatten, den Blick auf den freien Himmel nicht behindern oder die Sichtachsen einschränken. Auch das schnelle Wachstum muss immer beachtet werden.“ Viele Pflanzen hat er selbst veredelt, und etliche Exemplare begleiten ihn schon seit Jahrzehnten.

Wer nun Lust hat, diesen Traumgarten zu besichtigen, der kann dies bei der nächsten „Offenen Gartenpforte“ am Samstag, 20., und Sonntag, 21. September, tun oder auch einen privaten Termin vereinbaren. Infos gibt es im Internet unter www.klose-keramik.de