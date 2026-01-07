„Kenny’s“ am Luisenplatz ist probehalber geöffnet

In der Neuwieder City tut sich etwas: Am Luisenplatz gibt es ein neues Restaurant – und das hat jetzt noch vor dem offiziellen Start probehalber geöffnet.
Lesezeit 1 Minute
Das kam überraschend: Nachdem im ehemaligen Restaurant Gala auf dem Neuwieder Luisenplatz einige Wochen lang renoviert worden war, waren die Türen ohne Ankündigung ab Montagnachmittag geöffnet. Inhaber Kenny Mehmeti hat sich bei der Öffentlichkeitsarbeit für das „Kenny's“ zurückgehalten: „Wir wollen erst mal testen, ob tatsächlich alles so funktioniert, wie wir es uns vorstellen.