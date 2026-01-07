Gastronomie in Neuwied „Kenny’s“ am Luisenplatz ist probehalber geöffnet Rainer Claaßen 07.01.2026, 10:00 Uhr

i Kenny Mehmeti und Rovena Kuka freuen sich mit ihren Töchtern über ihren Start im neuen Restaurant auf dem Luisenplatz. Rainer Claaßen

In der Neuwieder City tut sich etwas: Am Luisenplatz gibt es ein neues Restaurant – und das hat jetzt noch vor dem offiziellen Start probehalber geöffnet.

Das kam überraschend: Nachdem im ehemaligen Restaurant Gala auf dem Neuwieder Luisenplatz einige Wochen lang renoviert worden war, waren die Türen ohne Ankündigung ab Montagnachmittag geöffnet. Inhaber Kenny Mehmeti hat sich bei der Öffentlichkeitsarbeit für das „Kenny's“ zurückgehalten: „Wir wollen erst mal testen, ob tatsächlich alles so funktioniert, wie wir es uns vorstellen.







