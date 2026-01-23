In der Neuwieder City tut sich etwas: Am Luisenplatz gibt es ein neues Restaurant – und das hat jetzt auch den offiziellen Start gefeiert.

Der Betrieb im Restaurant „Kenny’s“ auf dem Luisenplatz läuft schon seit etwa zwei Wochen – zunächst aber ohne offizielle Eröffnung. Die wurde jetzt in kleinem Rahmen nachgeholt.

Für die Stadt Neuwied war Citymanagerin Michaela Ullrich dabei, Oberbürgermeister Jan Einig weilte noch im Urlaub: „Ich freue mich über diese positive Nachricht aus der Innenstadt, für deren Belebung wir ja einiges tun.