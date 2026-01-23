Gastronomie in Neuwied
„Kenny’s“ am Luisenplatz ist jetzt offiziell eröffnet
Das Restaurant "Kenny's" auf dem Luisenplatz ist nun auch offiziell eröffnet. Rovena Kuka und Kenny Mehmeti (links) freuen sich mit Vermieterin Christa Dusar, Citymanagerin Michaela Ullrich und zwei Mitarbeiterinnen.
Rainer Claaßen

In der Neuwieder City tut sich etwas: Am Luisenplatz gibt es ein neues Restaurant – und das hat jetzt auch den offiziellen Start gefeiert.

Der Betrieb im Restaurant „Kenny’s“ auf dem Luisenplatz läuft schon seit etwa zwei Wochen – zunächst aber ohne offizielle Eröffnung. Die wurde jetzt in kleinem Rahmen nachgeholt. Für die Stadt Neuwied war Citymanagerin Michaela Ullrich dabei, Oberbürgermeister Jan Einig weilte noch im Urlaub: „Ich freue mich über diese positive Nachricht aus der Innenstadt, für deren Belebung wir ja einiges tun.

