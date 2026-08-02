Ursache ist bisher noch unklar Keine Verletzte bei Gebäudebrand in Dierdorf Viktoria Schneider 02.08.2026, 11:45 Uhr

i Glücklicherweise war das Gebäude, was am Samstagmorgen gebrannt hat, unbewohnt. Etwa eine Stunde hat es gedauert, das Feuer zu löschen. Feuerwehr Dierdorf/Wolfgang Tischler

Aus bislang noch ungeklärten Gründen bricht am Samstagmorgen ein Feuer in einem Haus in Dierdorf aus. Einsatzkräfte aus der ganzen Verbandsgemeinde sollen vor Ort gewesen sein. Jetzt beginnt die Spurensuche, um der Ursache auf den Grund zu gehen.

Am frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand in Dierdorf ausrücken. Gegen 5.40 Uhr in der Früh hörte eine Nachbarin piepsende Rauchmelder in der Urbacher Straße und rief den Notruf, wie Wolfgang Tischler von der Feuerwehr VG Dierdorf berichtet.







Artikel teilen

Artikel teilen