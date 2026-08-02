Aus bislang noch ungeklärten Gründen bricht am Samstagmorgen ein Feuer in einem Haus in Dierdorf aus. Einsatzkräfte aus der ganzen Verbandsgemeinde sollen vor Ort gewesen sein. Jetzt beginnt die Spurensuche, um der Ursache auf den Grund zu gehen.
Lesezeit 1 Minute
Am frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand in Dierdorf ausrücken. Gegen 5.40 Uhr in der Früh hörte eine Nachbarin piepsende Rauchmelder in der Urbacher Straße und rief den Notruf, wie Wolfgang Tischler von der Feuerwehr VG Dierdorf berichtet.