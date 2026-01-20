Vogelgrippe im Kreis Keine neuen Infektionsfälle in Neuwied festgestellt Ralf Grün 20.01.2026, 13:18 Uhr

i Im Kreis Neuwied gibt es keine neuen Infektionsfälle in Sachen Vogelkrippe, eine Krankheit, die Ende 2025 vor allem durch Kraniche eingeschleppt worden ist. Patrick Pleul. Patrick Pleul/dpa

Nicht nur der Neuwieder Zoodirektor hatte im Herbst gemutmaßt, dass es mit Blick auf die damals grassierende Vogelgrippe noch zur Aufstallungspflicht kommen würde. Inzwischen herrscht kreisweit wieder mehr Gelassenheit, dennoch gelten noch Auflagen.

Ende Oktober haben Fälle von Vogelgrippe bei Zugvögeln wie den Kranichen die heimischen Geflügelhalter in Aufregung versetzt. Das Neuwieder Kreisveterinäramt hatte zwar keine Aufstallungspflicht verhängt, dennoch brachten viele Halter, darunter auch die Verantwortlichen im Zoo Neuwied, ihre Vögel in Sicherheit.







Artikel teilen

Artikel teilen