Nach verregnetem Vatertag
Keine Musikevents mehr auf Schloss Arenfels geplant 
Die Band "Brings" war schon da. Weitere Musikevents zählen aber nicht mehr zum Konzept des Betreibers.
Die Band "Brings" war schon da. Weitere Musikevents zählen aber nicht mehr zum Konzept des Betreibers.
Jörg Niebergall

An Christi Himmelfahrt hat es auf Schloss Arenfels erstmals eine Open-Air-Party gegeben. Trotz regnerischen Wetters kam bei den Gästen in der Bastei Spaß auf. Allerdings wird es bei diesem einmaligen Vergnügen bleiben, sagt der Betreiber.

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Nach zwei großen Open-Air-Veranstaltungen mit den Kölsch-Rockern von Brings und Pop-Idol Olli P. und einer eher verregneten Vatertagspremierenparty an Christi Himmelfahrt zieht Benedikt Feltens, Betreiber und Bewirtschafter von Schloss Arenfels, nun einen Schlussstrich unter die musikalischen Events der vergangenen drei Jahre.

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