Menschliche Überreste gesucht Keine Knochen beim Flugzeugwrack in Unkel entdeckt Andreas Winkelmann 03.09.2026, 16:00 Uhr

i Peter Daum verfolgt die Bergung im Rhein bei Unkel genau. Er kommt dann ins Spiel, wenn bei solchen Arbeiten menschliche Knochen auftauchen. Andreas Winkelmann

Teile eines Jagdfliegers sind am Unkeler Rheinufer aufgetaucht. Bergungsteams haben nicht nach Souvenirs, sondern nach Spuren der Besatzung gesucht – erfolglos. Ob die Maschine und die Menschen darin je identifiziert werden können, bleibt offen.

Teile eines Jagdfliegers vom Typ Focke-Wulf (FW) 190 wurden am 21. August am Unkeler Rheinufer geborgen – und Peter Daum hat die Fundstelle auf mögliche menschliche Überreste untersucht. Der Mitarbeiter der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat die Bergung organisiert und war vor Ort dabei.







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