Teile eines Jagdfliegers sind am Unkeler Rheinufer aufgetaucht. Bergungsteams haben nicht nach Souvenirs, sondern nach Spuren der Besatzung gesucht – erfolglos. Ob die Maschine und die Menschen darin je identifiziert werden können, bleibt offen.
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Teile eines Jagdfliegers vom Typ Focke-Wulf (FW) 190 wurden am 21. August am Unkeler Rheinufer geborgen – und Peter Daum hat die Fundstelle auf mögliche menschliche Überreste untersucht. Der Mitarbeiter der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat die Bergung organisiert und war vor Ort dabei.