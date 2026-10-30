Am Samstag finden bundesweit Schülerproteste statt, zu denen die Initiative „Gen Z regelt“ aufruft. Im Kreis Neuwied sind zwar keine Demos geplant, Schüler aus dem Kreis an Rhein und Wied unterstützen aber die Forderungen.
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Mehr Klimaschutz, steigende Lebenshaltungskosten, marode Schulen und eine mögliche Wehrpflicht treiben am Samstag bundesweit Schüler auf die Straßen. Aufgerufen zu den Demonstrationen hat die Initiative „Gen Z regelt“ in Sozialen Medien.Wie die Kreisverwaltung Neuwied auf unsere Nachfrage mitteilt, waren im Kreis bis Donnerstag keine entsprechenden Demonstrationen angemeldet.