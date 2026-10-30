Schülerproteste an Halloween
Keine Gen-Z-Demos im Kreis Neuwied
Klimaschutz ist eines der Themen, die Schüler am Samstag bundesweit auf die Straßen treiben. (Symbolfoto)
Klimaschutz ist eines der Themen, die Schüler am Samstag bundesweit auf die Straßen treiben. (Symbolfoto)
Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Am Samstag finden bundesweit Schülerproteste statt, zu denen die Initiative „Gen Z regelt“ aufruft. Im Kreis Neuwied sind zwar keine Demos geplant, Schüler aus dem Kreis an Rhein und Wied unterstützen aber die Forderungen.

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Mehr Klimaschutz, steigende Lebenshaltungskosten, marode Schulen und eine mögliche Wehrpflicht treiben am Samstag bundesweit Schüler auf die Straßen. Aufgerufen zu den Demonstrationen hat die Initiative „Gen Z regelt“ in Sozialen Medien.Wie die Kreisverwaltung Neuwied auf unsere Nachfrage mitteilt, waren im Kreis bis Donnerstag keine entsprechenden Demonstrationen angemeldet.
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