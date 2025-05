Verschlossene Türen, kaum Informationen, und jetzt gibt es am Neuwieder Bahnhof nicht einmal mehr Ticketautomaten. RZ-Volontär Justin Buchinger findet: Die Kundenfreundlichkeit der Deutschen Bahn ist so sanierungsbedürftig wie das Schienennetz.

Bahnhofshalle und Reisezentrum bis auf Weiteres geschlossen: Plötzlich stand das auf Schildern an den Türen des Neuwieder Bahnhofs. Es ist das letzte Mal seit der Sperrung im August, dass die Deutsche Bahn ausführlich und schnell zu dem Thema informiert. Weder wie lange das Gebäude gesperrt sein soll noch ob es jemals wieder öffnen soll und warum es überhaupt so plötzlich geschlossen werden musste, gab die Bahn von sich aus preis. Erst auf wiederholte Anfrage durch die Medien und über Monate verteilt gab es Antworten. Mittlerweile ist klar, der Bahnhof muss abgerissen werden.

Anfangen sollen die Arbeiten aber erst im zweiten Halbjahr 2026 – zwei Jahre nachdem das Gebäude geschlossen wurde. Guter Service sieht anders aus. Vor allem, da die Bahn keine Alternative für das geschlossene Reisezentrum bietet. An den Türen des Bahnhofsgebäudes findet sich nur der Verweis auf die DB-Navigator-App, das Fahrgastzentrum am Koblenzer Bahnhof und die Verkaufsautomaten am Bahnsteig.

Die Automaten spielen nun die Hauptrolle im neuesten Stück in fehlender Kundenfreundlichkeit, das die Bahn mit Unterstützung vom Zweckverband Schienen-Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) und dem Verkehrsdienstleister Transdev Vertrieb aufführt. Im Auftrag des SPNV-Nord übernimmt das Unternehmen zukünftig den Fahrkartenverkauf in der Region und tauscht derzeit die Ticketautomaten an den Bahnhöfen aus.

In ungewöhnlicher Überpünktlichkeit hat die Bahn ihre Automaten am Neuwieder Bahnsteig jetzt schon abmontiert. Transdev wird die neuen Automaten aber erst in ein paar Tagen aufstellen. Bis dahin gibt es in Neuwied keine Fahrscheine. Dabei hätte man nur bis Juli warten müssen, wenn Transdev in einem Ladenlokal am Bahnhofsplatz eine Übergangslösung eingerichtet haben will. Noch vor wenigen Tagen hatte der SPNV die Eröffnung für den Juni angesetzt. Für die verspätungserfahrenen Bahnfahrer wird es also keine große Umgewöhnung.

